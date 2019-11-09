冰球》「亞洲人憑什麼搶位置」 徐子庭站上最高殿堂史上第一人

台灣冰球女將徐子庭加入水牛城美女隊，成為全聯盟第2名亞洲人、台灣史上第一人，揚名國際。（徐子庭提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣冰球女將徐子庭今夏參加世界最高殿堂，美國女子職業冰球聯盟（NWHL）選秀，受到至少3支球隊青睞，最終選擇加入水牛城美女隊，成為全聯盟第2名亞洲人、台灣史上第一人，揚名國際。

台灣處於亞熱帶國家，目前國內合格的國際冰球場也僅有一座，竟有球員攻上最高殿堂，震驚國際冰壇。

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難能可貴的是徐子庭是土生土長的台灣人，冰球技術也是在國內養成，同時還是高材生，畢業於美國羅徹斯特理工學院，拿到機械工程碩士。國中畢業後出國念書，高中、大學與研究所，都用學業成績拿到全額獎學金。

首屆台灣盃國際女子冰球錦標賽，甫於本週五落幕，台灣U18隊拿下桂冠，許多球員都以徐子庭為標竿，期盼有朝一日，能追隨她的步伐，加入NWHL。

徐子庭冰球之路非一路平順，母親王素雯透露，成功踏進NWHL，並非外界眼中都光鮮亮麗，過程中吃了很多苦，還遭受種族歧視，在外國人眼中，「一個亞洲人憑什麼來搶我們的位置。 」徐子庭只能不斷地用實力來證明身手。

NWHL的薪資偏低，聯盟最高薪球員也大約只有年薪1.3萬美金（約40萬台幣）的身價，根本無法維持生計，大部分的球員都必須有正職。

徐子庭在科技公司擔任製造工程師，負責研發和設計等工作。王素雯說，「NWHL比賽都在假日，但遇到客場比賽，就必須提前搭飛機前往；無論是比賽和訓練，返家通常都已經是深夜，過程相當艱辛。」

年僅24歲的徐子庭，身高165公分，與歐美球員相比，身材完全劣勢，且沒有NCAA的資歷，學生時期多半在俱樂部和全美冰球錦標賽女子B級賽事比賽，卻能在測試會上被相中。王素雯認為，今年代表國家隊參加世錦賽，率隊拿下2級B組冠軍，且以97.65%守門率獲選「最佳門將」，成為關鍵因素之一。

NWHL已於今年10月5日展開，美女隊陣中有3名門將，徐子庭尚未有出賽紀錄。但經過數月的訓練和適應，已逐漸融入團隊，預計近期將有機會上場。

台灣冰球女將徐子庭加入水牛城美女隊，成為全聯盟第2名亞洲人、台灣史上第一人，揚名國際。（徐子庭提供）

台灣冰球女將徐子庭。（徐子庭提供）

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