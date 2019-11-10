12強》「紅色閃電」預賽零長打 古巴隊奧運之路出現危機

古巴隊在本屆12強打擊狀況低迷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「紅色閃電」古巴隊曾在奧運奪得3金、2銀的成績，但近年來多名好手「叛逃」至美國職棒大聯盟體系發展後，讓古巴國家隊實力大大減弱。本屆12強棒球賽雖然有數名效力日職的好手助陣，古巴隊仍無法闖進複賽，能否搶到東京奧運門票成了一大問號。

古巴隊在這次12強中仍有不少好手，包含軟銀強打戴斯潘（Alfredo Despaigne）、賈西亞爾（Yurisbel Gracial）、以及左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）、中日龍投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）、曾效力羅德的桑托斯（Roel Santos）等人，而游擊手阿魯耶巴瑞納（Erisbel Arruebarrena）曾待過大聯盟道奇隊。

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但古巴隊3場預賽中，團隊打擊率僅0.163，全場只打下3分，團隊共16安皆為一壘安打，沒有任何長打，是12強所有球隊中最差。古巴選手沙蒙（Yordanis Samon）共10打數5安、打擊率5成，是全隊最佳表現。

效力軟銀的戴斯潘在這屆12強賽共12打數僅2安，今年的日本大賽MVP賈西亞爾3戰連1安都沒有、打擊率「0」，全隊打擊狀況低迷。

古巴隊在本屆12強失利後，目前能爭取東奧門票的唯二機會，包含美洲資格賽、洲際資格賽。古巴隊若能在美洲資格賽摘冠，就能獲東奧門票；若輸球，古巴僅剩洲際資格賽可爭奪東奧門票。古巴隊如果無法拿到奧運門票，2020年東奧可能就看不到這支紅色閃電的身影。

古巴國家隊在2006年第一屆經典賽打到決賽，2008年北京奧運獲得銀牌，但自2009年後就沒有再取得好成績，包含2009年、2013年、2017年的經典賽，都是第二輪遭到淘汰。

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