NBA》慘！才剛找回明星身手 綠衫軍前鋒左手被撞斷（影音）

This doesn’t look like a bad collision at first. Poor @gordonhayward can’t catch a break and @aldridge_12 looks like the villain. pic.twitter.com/lIycFX9J9d — Cameron Songer （@CameronSonger） November 10, 2019

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克隊明星前鋒海沃德（Gordon Hayward）今年好不容易揮別傷勢陰霾繳出好表現，卻在今日的比賽中遭馬刺隊艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）撞斷左手，確定左手骨折退場，歸期未定。

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海沃德在第二節比賽時，因艾德瑞吉的非法掩護撞到左手，因此退場休息，這個過度的掩護當下就被裁判吹了進攻犯規，就連現場主播都表示這是個「巨大」的掩護，在重播時主播也表示這個掩護真的相當強硬。

海沃德（左）遭掩護撞斷左手。（圖片擷取自影片）

塞爾提克隊官方也在檢查結束後公佈海沃德的狀況，表示海沃德出現了左手骨折的現象，並且不會在今晚剩下對馬刺隊的比賽中上場。《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，海沃德將在美國時間下禮拜一尋求專家建議決定是否動刀，若要動刀將會在當天進行。

This is where Gordon Hayward got hurt late in the first half. #Celtics pic.twitter.com/UyR0HiOZk7 — Adam Kaufman （@AdamMKaufman） November 9, 2019

海沃德在2017-18賽季加盟塞爾提克隊，卻在開季的第一場比賽就因為左腳踝骨折導致整季報銷，復健了近1整年的時間，上個賽季回歸後的狀態卻不慎理想，出賽72場，平均25.9分鐘僅能拿下11.5分的成績。

今年海沃德更加健康，表現也比去年亮眼，在上一場比賽轟下整季新高的39分後，本季他出賽7場比賽，平均33.6分鐘可以拿下20.3分、7.9籃板與4.6助攻的好表現，如今勢必得再次進入傷兵名單，不僅對他，對塞爾提克隊球迷來說都不是個好消息。

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