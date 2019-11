NBA》超人再起！ 魔獸考慮重返灌籃大賽

湖人中鋒「魔獸」豪爾德考慮參加明年的灌籃大賽。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人中鋒「魔獸」豪爾德(Dwight Howard)新賽季打出讓人眼睛為之一亮的表現後,擄獲許多球迷的喜愛,現在豪爾德也向《TMZ Sports》的記者透露,他考慮參加明年的灌籃大賽,再次於明星週末亮相。

灌籃大賽對於豪爾德來說並不陌生,2008年灌籃大賽時,豪爾德就以身穿超人披風的戲碼,一舉奪下灌籃大賽的冠軍,同時也寫下灌籃大賽的經典橋段,僅管豪爾德已不是當年22歲的年輕小夥子,但憑藉豪爾德驚人的彈跳力、充滿創意性的噱頭,仍然在灌籃大賽保有一定的競爭力。

請繼續往下閱讀...

不過豪爾德並沒有把話說死,當記者進一步確認參賽的可能性時,豪爾德提到他確實有考慮過參賽,但奪冠才是最重要的事情,「我生涯有許多榮譽,唯獨沒有冠軍金盃,所以我希望今年能拿下冠軍,我相信我們可以做到。」

Dwight Howard thinking about a return to the Dunk Contest in 2020



“I have thought about it, but winning the championship is the most important thing… I’m getting my legs back,” per @TMZ_Sports pic.twitter.com/6gbvPDSGvY