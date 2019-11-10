NBA》超人再起！ 魔獸考慮重返灌籃大賽

湖人中鋒「魔獸」豪爾德考慮參加明年的灌籃大賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）新賽季打出讓人眼睛為之一亮的表現後，擄獲許多球迷的喜愛，現在豪爾德也向《TMZ Sports》的記者透露，他考慮參加明年的灌籃大賽，再次於明星週末亮相。

灌籃大賽對於豪爾德來說並不陌生，2008年灌籃大賽時，豪爾德就以身穿超人披風的戲碼，一舉奪下灌籃大賽的冠軍，同時也寫下灌籃大賽的經典橋段，僅管豪爾德已不是當年22歲的年輕小夥子，但憑藉豪爾德驚人的彈跳力、充滿創意性的噱頭，仍然在灌籃大賽保有一定的競爭力。

請繼續往下閱讀...

不過豪爾德並沒有把話說死，當記者進一步確認參賽的可能性時，豪爾德提到他確實有考慮過參賽，但奪冠才是最重要的事情，「我生涯有許多榮譽，唯獨沒有冠軍金盃，所以我希望今年能拿下冠軍，我相信我們可以做到。」

Dwight Howard thinking about a return to the Dunk Contest in 2020



“I have thought about it, but winning the championship is the most important thing… I’m getting my legs back,” per @TMZ_Sports pic.twitter.com/6gbvPDSGvY — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年11月9日

此外，明年的全明星賽將在芝加哥舉辦，而豪爾德生涯已經8次入選明星賽，他也坦言不會再參加這項賽事，因此灌籃大賽或許是豪爾德在明星週末最好的亮相方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法