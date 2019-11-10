MLB》洋基能否再次大灑幣？ 記者揭露關鍵在這一點

洋基隊總管凱許曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟總管會議將在美國時間下週一舉行，《SNY》作家Danny Abriano準備了3個大問題想詢問洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman），其中最重要的就是洋基隊是否願意再次無視豪華稅線，進行大肆捕強。

Arbriano的三個問題分別是，洋基隊對柯爾（Gerrit Cole）及其他頂級自由球員的興趣。第二個是，球團是否願意超過豪華稅線。第三個則是是否願意重新簽回游擊手「Didi」葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）。

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大聯盟官網指出，洋基隊下個賽季的預測團隊薪資將來到1億9000萬美元，已經相當接近明年球季的第一級稅線2億800萬美元。這還沒有考慮到有可能重簽的葛瑞戈爾斯以及相當有機會簽回的賈納（Brett Gardner），賈納上個賽季的薪水是750萬美元，但因為他這個賽季的表現更加優秀，讓他下張合約幾乎會確定超過這個數字，因此洋基隊下季離豪華稅線的距離將會更加接近。

官網透露，本季洋基隊的團隊薪資總額來到了2億3400萬美元，高於2億600萬美元的豪華稅線2800萬，因此如果下個賽季洋基隊再次超過豪華稅線的話，那麼他們將會在2020年獲得更高的懲罰。

官網認為，凱許曼屆時很可能不會透露球團的具體目標，只不過凱許曼有可能稍微透露洋基隊會追求的實際選擇。

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