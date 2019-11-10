MLB》洋基「Didi」快走了！ 美媒爆前東家對他有興趣

葛瑞戈爾斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊游擊手「Didi」葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）真的走定了嗎？今年賽季洋基隊並未對這名在隊5年的游擊手提出合格報價，現在更傳出前東家紅人隊有興趣將他簽回陣中，這也讓葛瑞戈爾斯離開紐約的時間進入倒數計時。

葛瑞戈爾斯在洋基隊5年，累積659支安打、97發全壘打、360分打點，平均269/.313/.446的打擊三圍，曾兩度登上年度MVP票選第20名。今年他因為動韌帶置換手術導致出賽場次銳減，82場出賽是他在洋基隊最低的紀錄，打擊率2成38也是自2014年來的新低，這樣的表現也讓洋基隊沒有開給他合格報價，本季葛瑞戈爾斯也成為了自由球員。

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大聯盟記者海曼（Jon Heyman）透露，紅人隊對於網羅他相當有興趣，紅人隊在2007年把他從業餘球員市場上簽下，2012年葛瑞戈爾斯身披紅人隊戰袍完成他的大聯盟初登場。《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）也提到，目前紅人隊、釀酒人隊是對葛瑞戈爾斯最有興趣。

葛瑞戈爾斯在美聯冠軍賽結束後曾表示自己願意留在洋基隊，而球隊也很敬重他的領袖氣質，且相信他會從認帶置換手術後反彈。葛瑞戈爾斯在洋基隊長基特（Derek Jeter）退休後接下了游擊防區的重責大任，這五年的表現也相當不俗。

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