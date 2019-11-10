NBA》衛冕軍慘傷兩大戰將！ 主力前鋒無限期缺陣

暴龍前鋒伊巴卡（左）右腳踝扭傷無限期缺陣。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍暴龍昨日痛宰鵜鶘喜迎2連勝，卻傷了陣中兩大主力，分別是後場指揮官羅利（Kyle Lowry）、前鋒伊巴卡（Serge Ibaka），羅利因左手拇指骨折休兵兩週，伊巴卡則是腳踝扭傷無限期缺陣。

暴龍主控羅利（右）因左手拇指骨折休兵兩週。（資料照，美聯社）

羅利昨日在比賽中出現傷勢後，原先只在場邊簡單治療，稍作休息就趕緊回到場上，甚至還在第二節連砍兩顆三分球，不過此時傷勢加劇，羅利退場回到休息室後並未重返球場。前鋒伊巴卡同樣在第二節的比賽中扭傷了右腳踝，隨後提前退場治療。

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根據《ESPN》報導兩人的診斷結果，羅利左手拇指輕微骨折停機兩週，球團會在兩週後，再次評估羅利的情況，而伊巴卡的傷勢似乎較為嚴重，因右腳踝扭傷無限期缺陣。

羅利本季場均貢獻21.8分、6.5次助攻，伊巴卡場均也有14分、6.5個籃板，在暴龍頓失兩大主力的情況下，接下來還有四場客場之旅要走，明日對上近況7連勝的湖人，後天則要強碰雷納德（Kawhi Leonard）領軍的快艇，對於衛冕軍暴龍來說，將要面臨考驗板凳深度的一大挑戰。

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