NBA》英葛蘭飆分寫紀錄 鵜鶘末節拉尾盤逆轉黃蜂

英葛蘭決勝節最後4分鐘獨拿8分，帶領鵜鶘逆轉黃蜂拿下第2勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前8戰僅拿1勝的鵜鶘，今天作客紐奧良挑戰黃蜂，克服25次失誤的劣勢，再加上英葛蘭（Brandon Ingram）第四節最後4分鐘獨拿8分急拉尾盤，全場砍進25分，助隊以115：110擊敗黃蜂拿下第2勝，中止近期的3連敗。

鵜鶘首節狂飆6記三分彈攻下33分，進入第2節握有5分領先，但鵜鶘次節開局多次發生失誤，黃蜂也趁機打出一波13：2的攻勢超前，半場以61：55取得領先。

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兩隊下半場戰況拉鋸，鵜鶘多次追平但都未能超前，直到哈特（Josh Hart）在最後5分多鐘投進3分彈才取得超前，英葛蘭也在最後4分多鐘獨拿8分鎖定勝局，鵜鶘終場以115：110贏球。

英葛蘭此役攻下全場最高的25分，另有9籃板和4助攻，美中不足的是發生7次失誤，英葛蘭加盟鵜鶘首年，開季僅花9場就共攻下233分，打破2002年馬許本（Jamal Mashburn）所創下的隊史開季10場212分最多得分的紀錄。

鵜鶘神射手瑞迪克（J.J. Redick）飆進5顆三分球挹注22分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）繳出12分、11助攻的雙十表現；黃蜂以葛拉漢（Devonte' Graham）的24分、10助攻最佳，羅齊爾（Terry Rozier）也有18分、5籃板和6助攻。

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