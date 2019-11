洛夫。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕激烈的比賽過程中,場上卻出現一段烏龍插曲!過往記錯罰球次數的通常都是球員,這回卻連裁判也忘記,網友直呼「好扯喔」。

插曲發生在昨日騎士交手巫師的第2節,騎士球星洛夫(Kevin Love)在三分投射時遭到犯規,進行加罰,當他完成第2罰時,巫師八村壘(Rui Hachimura)上前摘下籃板準備推進,當下隊友及對手皆沒發現還有1球未罰,就連裁判也記錯,經過洛夫示意後,裁判才將球要回,完成最後一次罰球。

這段烏龍影片上傳網路後,網友紛紛留言調侃「集體恍神」、「以前是騎士三弟,現在是一哥,還被裁判忽略」、「趕下班模式MLB也常發生」、「這會進Shaqtin' A Fool」。

Everyone except Kevin Love forgot he had 3 free throws pic.twitter.com/vqKoLjbbr4