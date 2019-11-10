NBA》威特斯離奇暈倒 「沃神」爆料：食用軟糖含大麻成份

威特斯被爆出自己食用的軟糖含有大麻成分，並導致他在飛機上恐慌發作。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火後衛威特斯（Dion Waiters）昨傳出離奇傷情，今天又有最新的發展，《ESPN》記者Brian Windhorst與「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的聯合報導中指出，威特斯之所以會暈倒，是因為他食用的軟糖含有大麻的成份，甚至導致威特斯出現恐慌的症狀。

這件事情發生在熱火隊擊敗太陽隊後球隊搭機前往洛杉磯迎戰快艇的途中，當時威特斯在飛機上接受了治療，並因為身體不適無法出賽。根據消息指出，他在與太陽隊的比賽時，就因為吃了自己不熟悉的食物導致胃痛沒有辦法上場。

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今天《ESPN》又爆出威特斯食用的軟糖含有大麻的成份：四氫大麻酚，而這個物質為聯盟所禁止，因此若爆料為真，聯盟相當有可能對威特斯做出禁賽處分。熱火隊拒絕為此事做出評論。

報導額外指出，威特斯今年如果缺賽三場比賽以上的話，那麼他將會失去120萬美元的合約獎金，本季他與熱火隊還有2400萬美元的薪水，他在2017年與熱火隊簽下4年5200萬美元的合約，要到2021年他才會成為自由球員。

本季熱火隊兩名新秀後衛：赫爾羅（Tyler Herro）、努恩（Kendrick Nunn）兩人表現優異，威特斯的角色也因此被壓縮，再加上季前於熱身賽的風波也讓他至今都無法上場。

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