NBA》慘！拓荒者傷兵一籮筐 緊急召回2名發展聯盟球員

霍德（持球者）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者本季飽受傷病問題困擾，昨役主場交手籃網，射手胡德（Rodney Hood）及拉比西埃爾（Skal Labissiere）接連受傷退場，球團火速從發展聯盟召回霍德（Jaylen Hoard）及M.布朗（Moses Brown），填補板凳戰力。

拓荒者主力球員P.加索（Pau Gasol）、諾基奇（Jusuf Nurkic）及Z.柯林斯（Zach Collins）皆因傷持續高掛免戰牌，昨役與籃網比賽，胡德因背部痙攣僅打6分鐘，拉比西埃爾則扭傷右腳踝，紛紛提前傷退，球隊近期慘吞4連敗。

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據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，球團為填補戰力，緊急召回霍德及M.布朗，兩名球員有望在美國時間週日交手老鷹，迎來NBA生涯首秀。

Portland will recall Moses Brown and Jaylen Hoard from the Texas Legends to join Blazers for Sunday’s game vs. Atlanta, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） 2019年11月9日

小前鋒霍德在今年選秀會上落選，拓荒者在7月1日與他簽下一份雙向合約，季前熱身賽出賽5場，留下1.4分、1.8籃板和0.4助攻；M.布朗同樣落榜，球團與他簽下訓練營合約，在季前熱身賽，交出5.2分、2.2籃板成績單，給球團留下深刻印象，並將合約轉成雙向合約。

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