NBA》慘！拓荒者傷兵一籮筐 緊急召回2名發展聯盟球員

霍德(持球者)。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者本季飽受傷病問題困擾,昨役主場交手籃網,射手胡德(Rodney Hood)及拉比西埃爾(Skal Labissiere)接連受傷退場,球團火速從發展聯盟召回霍德(Jaylen Hoard)及M.布朗(Moses Brown),填補板凳戰力。

拓荒者主力球員P.加索(Pau Gasol)、諾基奇(Jusuf Nurkic)及Z.柯林斯(Zach Collins)皆因傷持續高掛免戰牌,昨役與籃網比賽,胡德因背部痙攣僅打6分鐘,拉比西埃爾則扭傷右腳踝,紛紛提前傷退,球隊近期慘吞4連敗。

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)透露,球團為填補戰力,緊急召回霍德及M.布朗,兩名球員有望在美國時間週日交手老鷹,迎來NBA生涯首秀。

Portland will recall Moses Brown and Jaylen Hoard from the Texas Legends to join Blazers for Sunday’s game vs. Atlanta, league source tells ESPN.