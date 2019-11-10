NBA》D.羅素砍30分難撐大局 勇士不敵雷霆吞3連敗

D.羅素。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕傷兵滿營的勇士今天在客場出戰雷霆，僅管D.羅素（D'Angelo Russell）狂砍全場最高的30分，不過決勝第四節卻一分未得，再加上團隊三分球22投僅7中，對手的三分球進球數是勇士的1倍，雷霆終場以114：108贏球，賞給勇士3連敗。

勇士上半場以43：60落後，兩隊差距一度來到23分，不過D.羅素在第三節開啟得分模式，獨拿17分率隊單節灌進41分，更在該節結束前0.4秒投進追平三分彈，勇士追到84：84平手。

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勇士末節開局一度超前2分，但雷霆在保羅（Chris Paul）的帶領下打出一波12：2拉開差距，並一度將領先擴大到14分，D.羅素末節一分未得，隊友也沒有挺身而出，使得勇士難挽頹勢，終場以108：114不敵雷霆。

D.羅素三分球8投4中，攻下全場最高的30分，另有7助攻和3籃板，柏克斯（Alec Burks）挹注23分；加林納里（Danilo Gallinari）攻下雷霆最高的21分，保羅有16分、9助攻、5籃板和3抄截的全能表現，亞當斯（Steven Adams）有13分、8籃板和2阻攻的表現。

保羅。（美聯社）

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