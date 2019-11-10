風浪板亞洲錦標賽開賽 馬公觀音亭海域風帆點點

風浪板亞洲錦標賽，歷經兩天強勁東北季風阻擾後正式開賽。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖重點發展的風浪板競賽，原本9日登場的風浪板亞洲錦標賽，因東北季風強勁，不僅前一日練習泡湯、首日賽程也被迫取消，今日才正式登場競技，形成觀音亭海域風帆點點的美景，賽程將持續至13日止。

今年RS:X、Techno293暨Glide型風浪板亞洲錦標賽，8日在澎湖觀音亭報到，舉行開幕典禮及練習，參加國家有愛沙尼亞、俄羅斯、澳洲、澳門、香港、印度、菲律賓、韓國、泰國、日本、義大利及臺灣12國，共60多位選手前來報到，現場情況相當熱鬧，9-13日展開正式賽程。

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今年風浪板亞洲錦標賽選手來自十二個國家，觀音亭堤防旗幟飛揚。（記者劉禹慶攝）

但開幕當日練習，由於瞬間最大風速高達40節，平均風速也有34節，9日首日賽程還是高達31-35節，因此被迫取消，澎湖的東北季風一直以來都以強勁穩定聞名，40節的風速也讓初次前來的各國選手感到震憾，連第2次蒞臨的百慕達籍競委長Brenda DAVIES也感受到這股狂風的威力。

除了臺灣奧運選手、全運會七連霸的冠軍張浩率領中華臺北前來參賽，這次於9月義大利RS:X風浪板奧運資格賽取得資格的韓國男子選手Wonwoo CHO、香港男子選手Chun Leung Michael CHENG及泰國女子選手Siripon KAEWDUANGNGAM也前來朝聖，爭奪這次亞錦賽冠軍獎座。

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