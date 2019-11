NBA》AD成湖人新一哥？ 受訪竟嫌詹皇太吵（影音）

湖人球星A.戴維斯(左)、「詹皇」詹姆斯(右)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人昨日在主場擊敗熱火後,成功收下7連勝的佳績,顯見湖人的近況相當火燙,而球隊戰績出色,休息室的氣氛也熱絡起來,「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)就對「詹皇」詹姆斯(LeBron James)開玩笑,認為詹姆斯講話的音量過大,而叫他小聲一點。

昨日賽後,湖人的休息是發生逗趣的一面,當時詹姆斯正從淋浴間走出來,沒看到A.戴維斯在接受媒體的訪問,因此講話的音量稍微過大,此時A.戴維斯轉頭向詹姆斯喊說:「欸欸欸,兄弟」,詹姆斯則回應:「哦,我的錯」,接著A.戴維斯還向記者表示這叫管理(秩序),不過馬上就藏不住臉上的笑容。

