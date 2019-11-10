NBA》AD成湖人新一哥？ 受訪竟嫌詹皇太吵（影音）

湖人球星A.戴維斯（左）、「詹皇」詹姆斯（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨日在主場擊敗熱火後，成功收下7連勝的佳績，顯見湖人的近況相當火燙，而球隊戰績出色，休息室的氣氛也熱絡起來，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）就對「詹皇」詹姆斯（LeBron James）開玩笑，認為詹姆斯講話的音量過大，而叫他小聲一點。

昨日賽後，湖人的休息是發生逗趣的一面，當時詹姆斯正從淋浴間走出來，沒看到A.戴維斯在接受媒體的訪問，因此講話的音量稍微過大，此時A.戴維斯轉頭向詹姆斯喊說：「欸欸欸，兄弟」，詹姆斯則回應：「哦，我的錯」，接著A.戴維斯還向記者表示這叫管理（秩序），不過馬上就藏不住臉上的笑容。

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由此可見，湖人休息室的氣氛相當好，這一切可能來自於7勝1敗的戰績，持續高居西部龍頭寶座，尤其湖人主場目前未吞敗績，A.戴維斯、詹姆斯的發揮絕對是球隊功臣。

A.戴維斯場均攻下26.5分、10.5個籃板、3次阻攻的成績，且投籃命中率達到48.1%，唯一美中不足是三分外線命中率只有25%。而四屆MVP詹姆斯場均達到26分、7.8個籃板、10.5次助攻，投籃命中率則是48.7%。

湖人明天將在主場面對衛冕軍暴龍，目前暴龍陣中傷兵累累，包括主力羅利（Kyle Lowry）、伊巴卡（Serge Ibaka）都因傷缺陣，湖人奪下8連勝的機會濃厚。

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