NBA》哈登轟42分準大三元 火箭大勝公牛3連勝

哈登今繳42分準大三元，率隊擊敗公牛。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「MVP連線」哈登（James Harden）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）合轟68分，前者更繳出準大三元的表現，再加上全隊砍進19顆三分球，公牛隊只有個位數的4顆，火箭終場以117：94大勝公牛，2連敗後近期拉出一波3連勝的佳績。

火箭首節攻守失序，哈登7投僅2中，全隊更出現8次失誤，公牛首節取得27：20領先，不過哈登手感持續加溫，在第二節4分多鐘時率隊打出24：7的小高潮，火箭在上半場結束時以46：38取得領先。

請繼續往下閱讀...

易籃後，公牛一度靠著拉文（Zach Lavine）的三分彈追到1分差，但火箭再度下起三分雨，單局狂砍7顆三分球，比公牛隊全場4顆還要來得多，哈登下半場灌進22分，全場投進9顆三分球繳出42分、10籃板和9助攻的準大三元演出，終場率隊以117：94擊敗公牛。

值得一提的是，哈登今天11罰9中，開季前9場共罰進123球寫下聯盟紀錄。魏斯布魯克貢獻26分、7籃板，卡培拉（Clint Capela）繳出16分、20籃板和4阻攻的亮眼數據。

公牛隊雖然7人得分上雙，但馬卡南（Lauri Markkanen）等4人的13分已經是全隊最高，W.卡特（Wendell Carter Jr.）有13分、16籃板的雙十表現，主控拉文17投僅5中，只留下11分、5助攻和2抄截的成績。

魏斯布魯克。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法