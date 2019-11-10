12強》墨教頭和金龍隊長是麻吉 「我們是同一國的!」

胡金龍（中）到球場後與墨西哥教頭卡斯楚等人寒暄。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕「你們知道嗎?我在台灣隊有個很好的朋友，他叫胡金龍。」墨西哥總教練卡斯楚今天在練球時對台媒說，他表示兩人在道奇時結為好友，儘管來自不同國家，「但我們都說，我們是同一國的!」

今天練球時，胡金龍就過去向卡斯楚打招呼，兩人還合影留念。後來在接受台媒訪問時，卡斯楚也親自說明兩人的好交情，表示兩人都曾在道奇，但他在大聯盟時，胡金龍從小聯盟剛升上來，從春訓就在一起，因此結為好友。

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卡斯楚看到胡金龍很開心，還開玩笑對他說：「我長得比較好看。」47歲的卡斯楚生涯待過道奇、紅人、雙城、費城人等多支球隊，生涯初出賽是1995年9月在道奇，最後一場大聯盟出賽也是在道奇，是2011年6月4日。

胡金龍則說，他剛上大聯盟時是板凳球員，卡斯楚當時也是板凳，「他很樂意教導年輕球員，從他被交易到費城人（2010年），我們就很久沒見了，但還是會連絡。」但私交歸私交，兩人明天在場上用不同身分為球隊努力，胡金龍說，「大家都準備好了，一場比賽很難講，但就是減少犯錯，把每個環節做好。」

台灣隊長胡金龍。（特派記者林正堃攝）

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