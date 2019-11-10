拳擊》倒下後就沒再起來過... 前中量級拳王陪練遭重擊喪命

里奇在陪練遭重擊後，倒地身亡。（圖片取自澳洲拳協推特）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲前中量級拳王里奇（Dwight Ritchie）昨（9日）在澳洲墨爾本陪其他拳手練習時突然倒下，沒想到之後就再也沒有起來，送醫搶救無效，過世時僅27歲，而這也是今年第5位因傷過世的拳擊手。

英國《衛報》稍早指出，昨天里奇正在陪9月爆冷擊敗不敗新秀霍恩（Jeff Horn）聲名大噪的澤拉法（Michael Zerefa）練拳，為當地時間週六再戰霍恩的比賽做準備，當兩人進行實戰對抗訓練時，里奇在挨了澤拉法一記重拳後，先慢慢走回自己的角落，接著就倒地不起，最後急救無效離世。

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綽號「拳擊牛仔」的里奇，保有19勝2敗的紀錄，而他最後一次出賽是在今年8月交手，雖然他敗給了秋祖（Tim Tszyu），但拚戰精神仍受拳迷肯定。里奇的經紀人艾里斯（Jake Ellis）稍早在臉書證實了消息，寫下：「我沉痛且震驚地宣布，很遺憾的，拳擊牛仔里奇在從事他最愛的拳擊活動時辭世。」

里奇的死亡震驚澳洲體壇，然而今年拳壇噩耗不斷，不到一個月前美國拳擊手戴伊（Patrick Day）才在芝加哥被同胞康維爾（Charles Conwell）擊倒，最後腦部重創身亡；7月俄羅斯拳擊手達達舍夫（Maxim Dadashev）也因為顱內出血，開刀治療仍回天乏術，阿根廷拳擊手桑提蘭（Hugo Santillan）以及一位保加利亞拳手也在對戰中過世。

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