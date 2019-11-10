福州賽》戴資穎確定重返世界球后 陳雨菲逆轉奧原希望奪冠

台灣一姊戴資穎4強因傷退賽，但因奧原輸球後積分無法增加，確定能重返世界球后寶座。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本名將奧原希望與中國好手陳雨菲連兩年在超級750系列中國福州公開賽女單決賽會師，世界排名第3陳雨菲克服首局失誤連連，最終以9：21、21：12、21：18逆轉奧原，收下對戰3連勝及本季第5冠，台灣一姊戴資穎因奧原輸球後積分無法增加，確定能重返世界球后寶座。

陳雨菲完成福州賽2連霸，下週積分維持於9萬0965分；奧原黯然遭逆轉，本季6次決賽都敗，下週積分雖保持在9萬1586分，但戴資穎本站獲加分，將以9萬2675分，生涯第4次登上世界球后寶座，而奧原只在球后位置待2週。

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奧原前役因戴資穎於決賽局棄賽，迎來本季第6場決賽，她本季堪稱悲情，5場決賽都輸球，收集5座亞軍。世界排名第3的陳雨菲本季決賽勝率100％，拿下全英公開賽、瑞士公開賽、澳洲公開賽、泰國公開賽冠軍。

悲情奧原希望仍是一冠難求。（資料照，法新社）

奧原、陳雨菲生涯7次交手，奧原取4勝3敗，今年2次過招都由陳雨菲獲勝。尋求衛冕的陳雨菲首局打得荒腔走板，頻頻發生失誤，奧原該局最多領先12分，成功先馳得點。不過，奧原次局屢屢出現判斷、回球出界失誤，陳雨菲扳平戰局，兩人自2018年馬來西亞公開賽再度3局分勝負。

陳雨菲決勝局1：2落後，左腳出現不適，疑似起水泡請求暫停進行治療，回到場上後越打越順，以11：3攻勢取得最多7分領先，但奧原靠著陳雨菲的失誤，雖兩度追到2分差，仍無緣超前，陳雨菲以逆轉之姿收下冠軍，本季決賽勝率維持百分之百。

陳雨菲逆轉奧原希望，捍衛主場締造2連霸。（資料照，法新社）

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