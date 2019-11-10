福州賽》周天成難破天敵桃田賢斗 苦戰3局落敗收亞軍

台灣一哥周天成苦戰三局，惜敗球王桃田賢斗。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成今日在超級750系列中國福州羽球公開賽男單決賽，以15：21、21：17、18：21不敵世界球王桃田賢斗，吞對戰7連敗，收下亞軍及獎金2萬3800元美金（約72.3萬台幣）。

周天成連兩年在福州叩關決賽，也是本季5度勇闖冠軍賽，他前4次決賽共拿3冠，包括印尼公開賽、泰國公開賽及台北公開賽，唯一失利是9月南韓公開賽不敵桃田賢斗，對戰球王的戰績變成2勝10負，近期更吞6連敗，上次戰勝桃田已是2018年3月的德國公開賽。

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台灣一哥周天成。（法新社）

周天成本屆前4場皆直落2過關，而桃田本季打遍天下無敵手，包括亞錦賽、世錦賽，共打入10場決賽，狂掃9座冠軍，僅年初印尼大師賽失利。

周天成決賽首局陷入2：6落後劣勢，面對防守強悍的桃田找不到突破之道，即使能縮小差距卻難以取得領先，小天以8：11落後進入技術暫停。周天成下半局難以扭轉戰局，本屆首度遭對手先馳得點。

周天成在次局重整旗鼓，從1：1平手就把握住攻擊機會，取得11：6領先優勢。小天在下半局連被球王取得3分，雖都難以擴大領先優勢，但他在18：17領先連續進帳2分取得局點，未浪費機會成功扳平。

決勝局遭桃田連取5分，周天成只能在後苦苦追趕，雖兩度追至1分差距，但桃田靠翻網球於技術暫停時以11：9領先。小天下半局11：15落後，連拿4分是該局首次追平，雙方展開你來我往，但桃田在17：17連下3分，小天最終大戰3局惜敗，無緣進帳本季第4冠，桃田則完成2連霸。

球王桃田賢斗。（法新社）

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