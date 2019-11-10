網球》李亞芯、李冠儀會外開胡 明拚台北海碩盃會內門票

台北海碩盃李亞芯會外賽開胡。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019台北海碩網球公開賽於台北小巨蛋點燃戰火，李亞芯、李冠儀兩位地主新秀順利會外開胡，週一次輪全力爭取會內賽席次，球迷朋友只要捐贈本期消費發票，就能免費進場觀戰。

左手持拍的李亞芯，初登場迎戰日本34歲老將江藤奈緒子毫無懼色，僅花44分鐘速戰速決，6：0、6：1贏得勝利，「賽前其實很緊張，只求平常心放開來打，好好享受比賽氛圍。」賽後李亞芯笑開懷，強調下個目標就是再搶一勝，朝單打會內賽前進，對手則為德國第3種子塞庫麗可（Sarah-Rebecca Sekulic）。此外，她的姊姊李亞軒週一會內賽首戰日本松村千裕，也預約個人海碩盃會內單打首勝！

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至於年僅17歲的李冠儀，則首度站上海碩盃舞台，面對來勢洶洶的德國好手潔芭葳（Jasmin Jebawy），年輕台將延續先前南韓行的好狀態，掌控節奏穩紮穩打，2個6：3開胡，「我平時大多在青少年賽事征戰，這回登上職業賽事的海碩盃，感覺非常正式，無論規模與水準都令人大開眼界。」李冠儀特地感謝家人與朋友到場加油，場上奮戰獲得額外助力，壓軸第2輪強碰澳洲第2種子珊德絲（Storm Sanders）。

台北海碩盃李冠儀會外賽開胡。（海碩整合行銷提供）

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