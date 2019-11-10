12強》台日韓教頭賽前喊話！ 洪一中：告誡球員全力跑壘

世界12強複賽記者會。（中華職棒聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強賽今天在東京巨蛋飯店舉行6強複賽記者會，6隊總教練都出席，針對預賽出現跑壘失誤的情形，台灣隊總教練洪一中表示，回去有告誡球員，跑壘要全力以赴，這是負責任球員該有的表現。

洪總今天在記者會上點名，一開始有點擔心打擊，但現在球隊狀況OK，問題在這2天檢討，預賽攻擊方面林泓育和王威晨表現不錯，明天先發投手江少慶在預賽首戰狀況不錯，希望球隊到了複賽能越來越好，「很高興能參加複賽，和那麼多強隊對戰，重要的是選手學到經驗。」

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世界12強記者會，台灣隊總教練洪一中。（取自WBSC官網）

日本隊監督稻葉篤紀表示，預賽3場全勝大大往前邁進，增加了大家的信心，現在球隊狀況很好，最大特色就是球員間「溝通」以及「凝聚力」。稻葉還說，2008年北京奧運，自己身為選手輸給了韓國隊，相當不甘心，今年他成為總教練，還有明年的東京奧運，日本絕對要奪下冠軍。

韓國隊總教練金卿文則回應，說起11年前的北京奧運他就想到李承燁對日本的全壘打，「日本隊是很強的球隊，但韓國也很強，球隊現在氣氛很好，雖然預賽3場全勝，但超級循環賽的比賽更加重要，目前不會特別想著保持連勝氣勢，一場一場慢慢來。」

針對需要在最後排名贏台澳才能夠進軍奧運，金卿文表示，現在先專心在明天對美國之戰，不特別考慮澳洲和台灣。

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