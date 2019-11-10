林子偉當教練！ 棒球精進計畫前進台中 小小粉絲體驗揮棒樂趣

林子偉今日擔任總教練指導小朋友。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕在亞錦賽表現優異的旅美好手林子偉，今（10日）現身台中夏綠地公園，參加「國泰夯棒球-My WAY林子偉棒球精進計畫」，聯合現場的MINI BASEBALL 秋季大會，林子偉在現場傳授揮棒打擊及守備等多樣棒球基本知識，透過MINI BASEBALL的教學讓各地的小朋友們都能接觸棒球、享受棒球。今年更特別邀請台中市自由國小棒球隊小球員們前來參加，和林子偉近距離學習國際級棒球球技！

國泰金控協理廖昶超也特別出席，他表示「國泰夯棒球-My WAY林子偉棒球精進計畫」去年到那瑪夏舉辦棒球教室，今年邀請台中自由國小棒球隊來和林子偉互動，自由國小全校只有37人，其中將近快一半都是打棒球的孩子，希望藉由今天這個難得的機會，子偉除了可以教給小朋友實用球技，小球員也能從子偉哥哥的身上學習到堅持不放棄，持續努力獲得成功的精神，這是國泰多年來堅持贊助多位旅外球員回台舉辦棒球訓練營的初心。

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林子偉指導小朋友。（主辦單位提供）

來參與Mini baseball精進計畫的國泰客戶黃先生表示：「國泰長期支持體育、藝文等活動，能全家一起參與活動，親子同行是最好的家庭日」

擔任今日MINI BASEBALL總教練的林子偉則表示，「自己是高雄那瑪夏布農族的原住民，很多原住民小孩都愛打棒球，身體協調性也不錯，但一定要認真，努力不放棄，才有機會在體壇上閃耀自己的光芒。」

球場上他把握有限的時間，無私的教給現場小朋友們棒球技巧，女兒才剛兩歲的他，被問到以後會不會帶著女孩打球，他笑說，女兒現在已經是場邊加油部隊的重要成員，看到她的笑容，心裡就會更堅定要有好表現，也感謝老婆讓他無後顧之憂的專注打球。

自由國小校長藍吉恩也分享，自由國小是一所位於臺中市和平區大安溪畔的部落小學，其中有80%是泰雅族的小朋友，校園中最受小朋友喜歡的就是棒球運動，謝謝國泰身為金融業，願意挺身支持台灣國球棒球，相信今天每位參加的小朋友都能滿載而歸，今天和旅美球員林子偉的交流，一定成為他們人生中重要的成長基石，未來有機會成為和林子偉一樣優異的球員，也要記得回饋家鄉，繼續將這份球技和對棒球的熱情傳承下去給學弟妹們。

林子偉棒球精進計畫前進台中 。（主辦單位提供）

活動上，老公是籃球員張智峰的藝人嚴立婷也帶著小小網紅兒子Willson驚喜現身，嚴立婷說老公也是子偉粉，最近亞錦賽的表現真的很厲害，今天特別拿老公的簽名小籃球想要送給子偉女兒，希望有機會可以交換林子偉的簽名棒球；另外已吸引將近20萬鐵粉的「村子裡的凱莉哥」也帶著女兒小露和小梨來幫林子偉加油，凱莉哥說全家最近都很關注林子偉參加的亞錦賽，林子偉強勁的表現已徹底擄獲兩位女兒的少女心，姊妹倆花費心思做了加油畫，希望這份心意和祝福讓子偉哥哥永遠身體健康，繼續揮出無限全壘打。

接下來「國泰夯棒球-My WAY林子偉棒球精進計畫」於12月21日將和成德中學校友陳聖平、林凱威，前往新竹指導成德中學棒球隊球員，分享棒球技術和經驗。此外林子偉也會在聖誕節前夕與球迷、兒童之家一起進行公益賽，一同進行交叉組隊的友誼賽事和交換禮物活動，公益球迷會報名資訊請鎖定林子偉臉書粉絲團。

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