福州賽》首局僅拿9分之後卻驚天逆轉 陳雨菲透露贏球關鍵

陳雨菲決賽上演驚天逆轉秀，賽後受訪透露贏球關鍵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國女單一姐陳雨菲與日本名將奧原希望連兩年在超級750系列中國福州公開賽女單決賽會師，陳雨菲首局失誤連連僅拿9分，決勝局更一度因左腳水泡喊出傷停，不過最後她卻演出驚天逆轉秀，擊敗奧原收下本季第5冠，賽後陳雨菲受訪時也透露自己贏球的關鍵，就是要保持自信並在領先時壓著對手打。

尋求福州賽衛冕的陳雨菲昨在決賽首局打得荒腔走板，頻頻發生失誤，第一局僅拿9分讓奧原成功先馳得點。不過，奧原次局屢屢出現判斷、回球出界失誤，讓陳雨菲得以扳平戰局，而陳雨菲決勝局打到1：2落後，左腳疑似起水泡請求暫停進行治療，沒想到回到場上卻越打越順，火力全開最多還取得7分領先，最後就逆轉奧原封后。

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「我為自己的表現感到驕傲、自豪，奧原希望在第一局的速度非常快，加上我戰術執行得很差，所以根本跟不上她的步伐，」賽後在陳雨菲接受《世羽聯官網》訪問時說道，「我一直不停告訴自己要有自信，我在決勝局取得領先，所以壓力是在她身上。」

陳雨菲最後表示自己一直抱持著能贏球的信念，「如果一直被她（奧原）牽著鼻子走，會讓我體力急速下滑，所以我努力調整自己的節奏，不讓自己受到她的影響，當我控制住場上的局面後，就能順利拿下分數。」

陳雨菲決賽逆轉奧原希望，成功在福州賽衛冕。（法新社）

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