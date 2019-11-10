羽球》直落二慘輸周天成 丹麥好手遭曝賽前身體亮紅燈

世錦賽銀牌安童森日前在超級750系列福州公開賽，慘敗台灣一哥周天成遭淘汰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世錦賽銀牌安童森（Anders Antonsen）日前在超級750系列福州公開賽男單4強，以10：21、12：21慘敗台灣一哥周天成，而今有媒體透露，其實安童森賽前身體就已經亮紅燈，還向隊醫要止痛藥來緩解不適。

《愛羽客》今在報導中指出，安童森在福州賽男單8強歷經3局、83分鐘苦戰，才以22：20、20：22、21：16擊敗印度好手帕拉內斯（Sai Praneeth B.），雖然之後在4強賽順利擊敗狀態不佳的印尼一哥克里斯提（Jonatan Christie），不過對戰周天成賽後受訪時，他就透露，對戰帕拉內斯實在消耗太多體力，大腿差點抽筋，還向丹麥隊隊醫要了止痛藥。

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總是傷病纏身的安童森，多年來其實飽受偏頭痛困擾，而抽筋問題更常常影響他在場上的表現，在2018年的歐錦賽，安童森就因為體能消耗過大出現痙攣，最後被輪椅推出場外；今年印尼公開賽決賽，在苦戰三局不敵周天成後，他的身體也再度出現劇烈抽筋狀況。

福州賽不敵周天成後，情緒低落安童森在社群媒體寫下：「我猜這就是大家所說的『辦公室裡糟糕的一天』，該死的，我的表現真的讓我很沮喪……雖然只能怪我自己。」最後他也表示自己香港賽會再接再厲，設法找出問題到底出在哪裡。

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