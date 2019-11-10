女棒亞錦賽》台灣女將12：0扣倒香港 提前晉級複賽

台灣隊（白衣）預賽扣倒香港（黑衣），收下2連勝確定晉級複賽。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕第二屆亞洲盃女子棒球錦標賽開打，台灣隊今交手香港，台灣女將們靠著2局對方投手控球出狀況，選到4保送再敲2支三壘安打，單局灌進7分奠勝基，終場就以12：0、5局奪勝，確定提前晉級複賽。

2019年亞洲女子棒球錦標賽昨天在中國中山開打，台灣隊與韓國、香港、菲律賓同在B組，日本、中國、印度和巴基斯坦同在A組，分組前兩名晉級複賽。台灣隊昨預賽首戰糾先以12：2擊敗南韓。

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今天與香港交手，首局兩隊都沒有攻下分數，不過第2局台灣隊把握時機搶分，接連選到2次保送、對手守備失誤攻占滿壘，滿壘時再選到2次保送，擠回2分，蘇詩媚清壘三壘打，一棒送回3分，李詩芸也補上三壘打再添分數，接著靠高飛犧牲打跑回團隊第7分，台灣隊單局打了10人次，攻下7分，開賽就遙遙領先。

3局台灣隊攻勢再起，靠著接連保送，江穎姿、謝文靜都敲安，單局再添4分保險分，4局靠著黃巧芸二壘打、蔡明岑安打、對手失誤，跑回團隊第12分。而台灣隊今全場敲出8支安打，還獲得8次保送（1次觸身球保送），在攻勢有效串聯的情況下，順利拿下預賽2勝，確定將提前晉級複賽，而明預賽最終戰則將碰上菲律賓，屆時將來爭取預賽分組第一。

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