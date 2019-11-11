恐怖CBA！林書豪連2戰掛彩 前湖人「舞王」遭重擊滿嘴是血（影音）

前湖人球星「舞王」史岱芬森本季轉戰CBA加盟遼寧本鋼。（圖片取自史岱芬森IG）

〔體育中心／綜合報導〕本季從NBA轉戰CBA加盟北京首鋼的台裔後衛林書豪，在開季前兩戰都掛彩，不僅膝蓋出血，左手也遭到對手強硬的防守給抓破流血，連同樣轉戰CBA加盟遼寧本鋼的前湖人球星「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）昨在比賽中臉部也遭對手重擊濺血。

史岱芬森上季獲湖人延攬，與曾被他「吹氣」的聯盟頭牌詹姆斯（LeBron James）成了隊友，他整季打了68場，多數從板凳出發，繳出場均7.2分、3.2籃板，而今夏這位28歲後衛轉投CBA，簽下1年400萬美金合約加盟遼寧男籃。

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而今在遼寧本鋼主場交手八一南昌的比賽中，首節遼寧以10：7領先時發動快攻，史岱芬森直衝對方禁區，接獲隊友長傳助攻正要出手，沒想到此時八一隊田宇翔卻從旁殺出，伸手想送出攔截，但他的手臂卻直接打在史岱芬森的臉上，讓「舞王」瞬間痛苦倒地、血濺球場。

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最後滿嘴是血的史岱芬森坐起身來，在隊友的陪伴下慢慢走下場，坐在場邊擦拭自己嘴上的血，遼寧隊醫也趕緊上前關心他的傷勢，好在最後「舞王」並無大礙，經過短暫休息後，第二節就重新回到場上，最後史岱芬森拿下全場最高24分，帶領遼寧輕鬆以114：89打爆對手，收下勝利。

史岱芬森24分領軍，遼寧輕鬆擊敗對手。（圖片取自史岱芬森推特）

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