網球》球王喬帥強勢開胡 年終賽朝4強邁出第一步

喬科維奇ATP年終賽旗開得勝。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019ATP年終總決賽於倫敦開打，塞爾維亞現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）旗開得勝，6：2、6：1擊退義大利悍將貝雷帝尼（Matteo Berrettini），第2種子喬帥分組預賽搶頭香，已朝4強邁出第一步；另場則由38歲的瑞士老將費德爾（Roger Federer）單挑奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。

貝雷帝尼。（美聯社）

年僅23歲的貝雷帝尼，是1978年後再闖年終賽的義國新希望，只是生涯首度強碰32歲的喬帥，身高196公分的新世代重砲轟炸討不了任何便宜，尤其當今球王穩健接發球功力，2：2短暫僵持後開始發威，接連雙破發横掃4局，首盤輕鬆到手。次盤老經驗喬帥依舊牢牢宰制底線，再度接連突破4：0強勢開局，儘管貝雷帝尼一度回破止血，卻難以力挽狂瀾，喬帥即隨回穩再破滅火，順勢直落2出線，也給後生晚輩震撼教育。

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這項男網季末大戰，僅限年度職業積分單、雙打各自前8的頂尖高手們角逐，喬帥2012至15年曾締造賽史4連霸，加上2008年首度封王，總計多達5座金盃在手，如今捲土重來更是冠軍大熱門。

喬科維奇ATP年終賽旗開得勝。（美聯社）

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