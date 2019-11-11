CBA》林書豪得分屢創新高卻有致命缺失 中媒點出三個隱藏危機

林書豪砍下賽季新高27分。（資料照，取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪在CBA展現球隊一哥價值，第四場例行賽依舊表現亮眼，全場攻下27分、7助攻和6籃板，得分屢創生涯新高，並率隊豪取開季4連勝，且數據和貢獻度都不輸頂尖外緣。

林書豪目前出賽四場，場均轟下25.5分、6.3助攻、1.8抄截，此三項數據都高居全隊第一，是北京首鋼能拿下4連勝的第一功臣。

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但中國媒體認為，林書豪真正的考驗才正要開始。其中身體狀況、外線手感冰冷和失誤偏高等三點因素，是背後暗藏的危機。

林書豪是各隊防守的重點人物，不約而同祭出侵略性的防守伺候，導致他多次摔倒，甚至還兩度被打到見血。場均被犯規次數高達9.2次，比同隊被犯規次數排名第二的翟曉川多出近一倍。但林書豪畢竟受過大傷，且場均出賽超過30分鐘，身體能否承受如此高強度的碰撞，也攸關他未來發展。

雖然得分能力無庸置疑，但林書豪的三分球手感仍舊低迷，前四場三分球投15僅2中，命中率低到只有13.3%，進攻太過依賴切入，暴露出最大弱點。

最後是失物仍偏多，林書豪場均失誤達4.3次，高居全隊之冠，且比排第二的翟曉川多出近2.5倍，如何控制失誤，仍是林書豪接下來的重要課題。

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