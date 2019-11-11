NBA》威特斯大「麻」煩 ！ 遭熱火禁賽10場 損失近6千萬

威特斯遭熱火隊禁賽10場比賽，損失甚鉅。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火隊後衛威特斯（Dion Waiters）因為食用含有大麻成份，四氫大麻酚的糖果導致在飛機上發生恐慌、甚至出現癲癇症狀的事件，熱火隊今對此做出懲處，將威特斯禁賽10場比賽。

熱火聲明指出，球團對於威特斯讓自己陷入相當可怕狀況的這個舉動感到非常失望，很慶幸最後的結果沒有變得更糟糕。由於本季還有數起威特斯參與的事件，這些都傷害到了球隊。因此威特斯將會被處以10場禁賽。

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根據《NBA》報導，這10場比賽將會讓威特斯至少損失83萬4483美元（約新台幣2534萬元）的薪水（禁賽期間不支薪），他最快能夠在美國時間12月1日作客布魯克林的比賽中上場，但以他目前的狀況來，講這似乎是不可能的，甚至他與熱火隊的未來都充滿著疑慮。

除了比賽獎金消失外，威特斯在2017年與熱火隊簽下4年5200萬美元（4730萬保證）的合約，當中包含了500萬美元的激勵獎金，今年威特斯得在熱火隊剩下的73場比賽出賽70場，才能夠拿到他本季110萬美元的獎金，因此這個禁賽也確定讓他與自己的獎金說再見。總計他這次的禁賽讓他少了賺約193萬美元（約5962萬新台幣）的薪水。

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