NBA》「小丑」連2戰準絕殺創紀錄！ 金塊4連勝到手（影音）

約基奇準絕殺灰狼隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊隊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）繼上場比賽投進致勝一擊後，今日他在與灰狼隊的比賽中，於延長賽投進致勝跳投，幫助金塊隊以100：98擊敗對手拿下4連勝。

上半場比賽打完，灰狼隊以51：49領先金塊隊2分，第三節灰狼隊進攻大當機，單節只拿下13分，被金塊隊以76：64超前，但到了第四節灰狼隊即時回神，在中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）單節10分、飆進追平三分球的發揮以及金塊隊的進攻大當機後，灰狼克服12分落後，將雙方帶進延長賽。

請繼續往下閱讀...

延長賽雙方互有來往，灰狼隊在比賽時間剩下26.2秒時，靠著卡文頓（Robert Covington）的上籃放進追平分，金塊隊喊出暫停，約基奇在比賽時間剩不到5秒時面對湯斯的防守，投進一記後仰2分，幫助球隊以100：98超前，灰狼隊奧柯吉（Josh Okogie）最終的三分絕殺失手，比賽也就此結束。

Another day, another Jokic Game-Winner pic.twitter.com/4UqfSDTz1L — NBA on TNT （@NBAonTNT） November 10, 2019

約基奇今天全場拿下20分6籃板7助攻，而他連續兩場比賽都為球隊投進關鍵致勝球，這是自2013年拓荒者隊的里拉德（Damian Lillard）後再次有球員完成的成就。除了約基奇外，金塊隊本場比賽共有4人得分上雙，板凳出發的葛蘭特（Jerami Grant）也有9分進帳。

灰狼隊方面，進攻雙箭頭A.威金斯（Andrew Wiggins）、湯斯各拿25分，A.威金斯另拿4籃板5助攻，湯斯則抓下16籃板與6助攻，除了他們兩人外，僅板凳出發的二年級生奧柯吉的17分8籃板表現較為亮眼，菜鳥控衛卡爾佛（Jarrett Culver）9投4中拿下10分。

湯斯（左）拿下25分16籃板6助攻的全能成績。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法