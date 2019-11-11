NBA》沙波尼斯全能發揮逆轉魔術 溜馬近7戰豪取6勝

沙波尼斯（上籃者）繳出全能數據。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬隊今天作客奧蘭多對陣魔術隊，儘管上半場曾一度落後魔術隊達13分，但溜馬隊在下半場找回準心，靠著下半場宰制等級的表現，以109：102逆轉擊敗魔術隊，最近7場比賽拿下了6勝。

溜馬隊在下半場開始就打出了12：0的攻勢，第四節在開節靠著麥康諾（T.J. McConnell）的擋拆下打出18：8的攻勢，取得99：85的領先，在比賽剩下40秒時，魔術隊的佛爾茲（Markelle Fultz）上籃將比數追到99：105，然而布洛格登（Malcolm Brogdon）的三分命中也敲響摩術隊喪鐘，溜馬終場以109：102收下勝利。

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溜馬隊先發中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天表現全能，拿下21分16籃板7助攻，華倫（T.J. Warren）與布洛格登都砍進19分，麥德莫（Doug McDermott）從板凳出發，單場投進3記三分，轟下18分另抓下6籃板。

魔術隊伍切維奇（Nikola Vucevic）18分17籃板3助攻2火鍋表現最佳，富尼耶（Evan Fournier）單場投進6記三分球拿下22分6助攻。

伍切維奇（右）18分17籃板仍無法帶隊獲勝。（美聯社）

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