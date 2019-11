NBA》雷霆中鋒再因膝傷缺陣 主帥透露好消息

亞當斯。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕雷霆主戰中鋒「水行俠」亞當斯(Steven Adams)因膝蓋挫傷,缺席今日主場與公鹿的比賽,總教練唐納文(Billy Donovan)認為,他的傷勢並不嚴重,但保險起見,仍先讓他休息。

雷霆由於希望避免奢侈稅,今夏將多名主力球員擺上交易檯面,亞當斯也身陷交易傳聞,但最終他仍續留雷霆。 過去7個NBA賽季皆效力雷霆,場均上場26.8分鐘,貢獻9.6分7.4籃板,投籃命中率58.7%。

請繼續往下閱讀...

亞當斯先前就曾因膝傷缺席兩場比賽,今出戰公鹿賽前,再因膝傷作壁上觀,唐納文認為傷勢並不嚴重,僅感到輕微疼痛,「這只是他的舊傷復發,亞當斯一直在面對自己膝蓋的麻煩,並努力去克服這傷痛。」

Billy Donovan said he doesn’t think Steven Adams’ knee contusion is serious. “It’s just a reoccurrence of what he’s been dealing with. He’s been dealing with it and tried to work his way best through it.”