NBA》雷霆中鋒再因膝傷缺陣 主帥透露好消息

亞當斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆主戰中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）因膝蓋挫傷，缺席今日主場與公鹿的比賽，總教練唐納文（Billy Donovan）認為，他的傷勢並不嚴重，但保險起見，仍先讓他休息。

雷霆由於希望避免奢侈稅，今夏將多名主力球員擺上交易檯面，亞當斯也身陷交易傳聞，但最終他仍續留雷霆。 過去7個NBA賽季皆效力雷霆，場均上場26.8分鐘，貢獻9.6分7.4籃板，投籃命中率58.7%。

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亞當斯先前就曾因膝傷缺席兩場比賽，今出戰公鹿賽前，再因膝傷作壁上觀，唐納文認為傷勢並不嚴重，僅感到輕微疼痛，「這只是他的舊傷復發，亞當斯一直在面對自己膝蓋的麻煩，並努力去克服這傷痛。」

Billy Donovan said he doesn’t think Steven Adams’ knee contusion is serious. “It’s just a reoccurrence of what he’s been dealing with. He’s been dealing with it and tried to work his way best through it.” — Erik Horne （@ErikHorneOK） 2019年11月10日

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