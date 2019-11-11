MLB》洋基「現金人」再展神操作？有望鎖定4屆明星游擊手

洋基隊總管凱許曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟冬季會議即將在明天舉行，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）今年是否能像去年一樣，在自由市場上展現高超的操作手腕，來為已經打進美聯冠軍賽的紐約大軍再添柴火也讓球迷相當關注。《紐約郵報》記者大衛杜夫（Ken Davidoff）也撰文提出了幾個交易可能性。

今年洋基隊已經與終結者查普曼（Aroldis Chapman）簽下一張新的3年4800萬美元延長合約。大衛杜夫認為，洋基隊如果依循這幾年的傳統，那麼他們將會在自由市場上找價格低廉的替代人選，來增添球隊的深度，目前洋基隊缺乏的位置為投手、游擊守與中外野手。

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中外野方面，由於希克斯（Aaron Hicks）受傷，洋基隊有很大的可能會簽回老將賈納（Brett Gardner），但游擊手部分，大衛杜夫認為洋基隊應該不會給可能要長約的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）合約。大衛杜夫認為，交易印地安人隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）可能會是洋基隊可以考慮的選項，而如果紅人隊追求葛瑞戈爾斯的話，他們有可能把賈維斯 （Freddy Galvis）給交易出去，這也是洋基可能可以追逐的目標。

印地安人隊明星游擊手林多。（資料照，今日美國）

投手方面，去年洋基隊對大都會隊的「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）展現過興趣，大衛杜夫認為洋基今年依然可以試著交易他。而曾效力過洋基隊的皇家隊終結者甘迺迪（Ian Kennedy）也可能會是重建中的皇家可以被交易的對象。

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