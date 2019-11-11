12強》對千葉球場的印象 王柏融想到7月那次受傷

王柏融。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕在千葉ZOZO海洋球場的出賽經驗比隊友多，「大王」王柏融也有守備上的經驗跟隊友分享，只是他對這次的印象可能沒那麼美好，「在這裡守備有受傷過一次，撲接的時候。」

王柏融在台灣預賽3場都先發，但前兩場未敲安，到第3場敲出2支安打，累計打擊率2成；來到日本後，王柏融繼續排在先發打序，擔任先發3棒右外野手。

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「狀況跟在台灣差不多，就是正常。」王柏融表示在預賽第3場安打出現後，也有比較好的感覺。只是這4場比賽的棒次並未固定，從預賽3場的第3棒、第7棒、第8棒，到日本後又回到第3棒，他則表示並沒有影響，「因為還是要上場打擊啊，沒有差吧。」

今年旅日第一年，王柏融在千葉球場的打擊表現並不理想，累計16打數只出現1支安打、打擊率0.063，尤其7月9日在這次比賽時還因撲接造成右肩受傷，也成為他對這個球場印象最深的回憶。

對於披上台灣隊戰袍在這裡出賽，他賽前表示心情還是很平靜，「可能要等到比賽開打，才會比較亢奮一點。」由於這裡是人工草皮，王柏融認為隊友可能較不熟悉，在這方面需要注意，但今天風勢還好，注意一下就好。

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