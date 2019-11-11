NBA》「字母哥」下半場爆發擊敗雷霆 全能表現史上第一人！

「字母哥」亞德托昆波全能表現締造歷史。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天豪取35分16籃板，幫助公鹿隊以121：119，2分差擊敗雷霆隊，取得近期6戰的第5勝，字母哥開季的超全能表現更讓他成為NBA史上第一人。

雷霆隊今天表現精采，上半場以56：50領先公鹿6分，第三節公鹿豪取37分，以87：80反超，但雷霆沒有放棄，最後一節剩下32.3秒時，加林納里（Danilo Gallinari）在經過多次身體對抗後投進追平三分球，兩隊以114平手，但公鹿的B.羅培茲（Brook Lopez）馬上回敬一記三分反超，比賽時間剩下24.5秒。

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加林納里錯失三分追平機會後，G.希爾（George Hill）兩罰俱中，在10.5秒時取得5分領先，雷霆隊吉爾吉斯亞歷山大在剩5.4秒時投進2分後，布雷德索（Eric Bledsoe）再次兩罰俱中，讓最後保羅（Chris Paul）的三命中也無用武之地，最終公鹿隊就順利終止雷霆隊的主場三連勝，收下近6戰的第5勝。

G.希爾關鍵罰球穩定戰局。（美聯社）

字母哥下半場回神拿下24分，全場35分，連續5場得分破30。布雷德索（Eric Bledsoe）全場挹注25分9助攻，不過全能射手米德爾頓（Khris Middleton）在被撞到大腿後下場進去休息室治療，隨後回到板凳上並且沒有再上場，賽後他表示自己還OK。今天米德爾頓拿下10分4籃板5助攻1抄截。

米德爾頓（左）受傷退場，施洛德（中）從板凳出發拿下25分。（美聯社）



雷霆隊施洛德（Dennis Schroder）從板凳出發拿下25分，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下22分6籃板6助攻，保羅17分5籃板5助攻。

字母哥今天全場拿下35分16籃板9助攻2抄截2火鍋的超全能數據，他連續3戰拿下30分15籃板5助攻以上的數據，成為了NBA歷史上第一個能繳出這種數據的球員，同時他在前8場比賽累積超過200分、100籃板和50助攻，也是NBA史上第一人。

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