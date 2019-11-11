NBA》太陽飆本季新高19記三分 布克27分率隊狂勝籃網

布克以高達71.4%的命中率，高效轟下全場最高的27分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季閃耀西部的鳳凰城太陽隊，今天在主場迎戰由厄文（Kyrie Irving）率領的籃網隊，太陽全場三分球火力全開，投進球隊本季新高的19顆三分球，並在第二、三節拉開比數，終場以138：112，26分差大勝籃網隊。

太陽今天開節命中率驚人，一度領先籃網隊達20分，不過在雙方在換上替補後，籃網隊的汀維迪（Spencer Dinwiddie）飆分拉近比數，太陽隊則是像籃框加蓋一般百投不進，首節打完太陽僅剩下37：30的領先，魯比歐（Ricky Rubio）單節送出7次助攻。

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第二節籃網隊一度拉近到2分差，不過太陽馬上開啟飆分模式，打出23：10的驚人攻勢，前鋒歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）在上半場前0.1秒投進的三分球，更是讓太陽隊將這波攻勢拉開到26：10，半場打完領先對手18分。

帥哥前鋒歐布瑞（左）拿下18分。（美聯社）

下半場太陽隊繼續轟炸籃框，主將布克（Devin Booker）在第三節後段連續投進3記三分球把比分再度拉大，三節打完太陽隊已經領先達26分。第四節籃網見一直無法拉近比數，在後半段就換上替補上場進入垃圾時間，最後太陽就以138：112擊敗籃網拿下勝利。

今天太陽隊表現最好的是控衛魯比歐，他拿下本季新高的22分，外帶12助攻4籃板2抄截還沒有失誤，布克則以14投10中，三分球5投4中的超高命中率（71.4%）拿下全場最高的27分，另送出9次助攻，歐布瑞也有18分進帳，中鋒拜恩斯（Aron Baynes）今天僅上場18分鐘拿下14分7籃板，替補上場的新秀C.強森（Cameron Johnson）投進3記三分，拿下生涯新高15分，並抓下6籃板。

魯比歐（右）拿下22分12助攻。（美聯社）

籃網隊今天先發表現差強人意，特別是後場組合J.哈里斯（Joe Harris）與厄文，兩人的正負值分別是-35與-31，合計僅得到19分。替補上陣的汀維迪拿下18分，是全隊得分最高的球員，同時還送出6次助攻。

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