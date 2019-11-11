NBA》塞克斯頓砍31分生涯新高 騎士21分血洗尼克（影音）

塞克斯頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士客場交手尼克，騎士2年級新秀塞克斯頓（Collin Sexton）狂砍生涯新高31分，助球隊以108：87，21分之差血洗對手，本季首度取得連勝，東部暫居第7名。

@CollinSexton02 scores a career-high 31 PTS in the @cavs win at MSG! #BeTheFight pic.twitter.com/H3cHGQuGx7 — NBA （@NBA） 2019年11月11日

塞克斯頓上場31分鐘，16投10中，攻下包含5顆3分球在內的31分，打破新人年28分最高紀錄，搭配球星洛夫（Kevin Love）與板凳上場的克拉克森（Jordan Clarkson）各砍17分代領下，騎士一度領先達到30分，比賽早早進入進入垃圾時間，終場就以21分之差大勝對手。

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洛夫（持球者）。（美聯社）

克拉克森。（美聯社）

尼克整場被騎士壓著打，不曾領先過，投籃命中率是慘淡的36%，先發前鋒藍道（Julius Randle）是少數表現優異球員，他14投6中，砍下20分，抓下16個籃板，另一名主力小莫里斯（Marcus Morris）熄火，全場12投僅3中，3分球5投全落空，僅得到9分。

藍道（持球者）。（美聯社）

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