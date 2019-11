NBA》塞克斯頓砍31分生涯新高 騎士21分血洗尼克（影音）

塞克斯頓。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士客場交手尼克,騎士2年級新秀塞克斯頓(Collin Sexton)狂砍生涯新高31分,助球隊以108:87,21分之差血洗對手,本季首度取得連勝,東部暫居第7名。

@CollinSexton02 scores a career-high 31 PTS in the @cavs win at MSG! #BeTheFight pic.twitter.com/H3cHGQuGx7