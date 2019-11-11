12強》關鍵時刻打不出來 台灣複賽首戰遭墨西哥完封

台灣遭墨西哥完封。（特派記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣隊複賽首戰對上墨西哥，王牌投手江少慶延續預賽好投，先發5.2局掉2分，3投合計僅讓墨西哥敲3支安打，可惜打線無法敲出適時一擊，終場0：2累積複賽第2敗，明對南韓隊面臨巨大壓力。

江少慶首局就催到155公里，以火球交織變速球，猛飆3次三振，第2、3局也讓對手一籌莫展，開賽10上10下，直到4局下1出局才投出保送，首度被上壘，展現壓制力。

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然而，先發後半段遇上難關，5局下一記速球被索里斯扛出全壘打；6局下開局被連敲2支滾地安打，隨後被三棒奎羅斯敲高飛犧牲打，失掉第2分，總計5.2局飆8K退場，即便落後，因優質內容獲熱烈歡呼和掌聲。

江少慶好投吞敗。（特派記者林正堃攝）

索里斯敲出陽春彈。（特派記者林正堃攝）

台灣打線受制墨西哥封鎖，雖在3局上就靠首度先發的郭嚴文敲安上壘，還一度在1出局攻佔一二壘，可惜後兩棒都敲滾地球出局；4局上，王柏融開局就敲安，後續打者也沒能延續攻勢。

3局上首度先發的郭嚴文敲安上壘。（特派記者林正堃攝）

王柏融4上開局就敲安。（特派記者林正堃攝）

墨西哥先發投手雷耶斯投5局被敲2支安打，也送出2次保送，不過無失分。台灣隊直到7局上又啟動攻勢，林泓育開局保送上壘，胡金龍更代打敲安，再度1出局攻佔一二壘，可惜代打的林立遭三振，朱育賢則遭敲飛球出局，又無功而返。

台灣隊全場僅王柏融、胡金龍和郭嚴文各敲1安，安打數和墨西哥一樣都是3支，卻留下較多的5個殘壘，由於賽前帶1敗進複賽，今再輸墨西哥已累積2敗，接下來3戰對南韓、美國和澳洲若無法搶勝，晉級4強之路可能會很辛苦。

台灣遭墨西哥完封。（特派記者林正堃攝）

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