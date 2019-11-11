12強》「大使遇大使」為台灣隊加油 謝長廷巧遇LamiGirls千葉大使

今年獲千葉市任命為「台灣宣傳部長（大使）」的LamiGirls 日本成員今井彩香，今天也到球場為台灣隊加油。 （記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕世界12強棒球複賽台灣隊對墨西哥戰上午在日本千葉ZOZO球場開打，駐日代表謝長廷和上百名在日台僑和多名特別從台灣飛來的民眾到球場為台灣隊讚聲，外野觀眾席上傳來陣陣熟悉的台灣式加油聲，謝長廷還在會場中巧遇另一位「大使」LamiGirls 日本成員、千葉市的台灣宣傳大使今井彩香。

東京昨晚下了一場雨，今早天空的雲層還很厚，不過在上午11點球賽開打前，太陽露臉天色轉亮，謝長廷一到球場馬上遇到一群來自台灣的球迷，還有久暐的老友、棒協副理事長余政憲。一位來自台北的陳先生原本預定到東京旅遊，特地改變行程到千葉球場來加油，陳先生說在台灣的預賽沒有時間到台中看球，沒想到來了日本反而能到現場加油，陳先生還面對鏡頭高嘁「張志豪加油」。

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駐日代表謝長廷在中職會長吳志揚（右）、體育署長高俊雄（左）陪同下，為台灣隊加油。（記者林翠儀攝）



駐日代表處人員昨天在謝長廷指示下，已送來水果和加菜金給台灣隊鼓舞士氣，今天還為到場球迷準備了小國旗和加油棒，內野上方加油區坐了上百名台灣球迷，外野加油區也有來自台灣的加油大鼓震耳欲聾。謝長廷在中職會長吳志揚、體育署長高俊雄陪同下，先後到內外野加油區與台灣球迷一起吶喊。

台灣加油區除了台灣球迷也來了不少日本球迷，有一群Lamigo桃猿隊的日本球迷在加油區掛上LamiGirls的大毛巾，可能過於高調，還受到大會警告。日本的桃猿迷高橋先生表示，台灣隊在預賽輸給日本隊，他有點遺憾，但他並不悲觀，希望台灣隊今天能贏墨西哥隊。

另外，在台灣有高度人氣的LamiGirls 日本成員今井彩香，今天在會場遇到謝長廷時還開玩笑地說，「好巧，我們都是大使耶」，今井前羅德隊「乾杯女孩」，今年獲千葉市任命為「台灣宣傳部長（大使）」。

上百名台灣球迷今天到千葉球場為台灣隊加油。（記者林翠儀攝）

Lamigo桃猿隊的日本球迷在加油區掛上LamiGirls的大毛巾。（記者林翠儀攝）

台灣球迷到千葉球場為台灣隊加油。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷遇到久暐的老友余政憲，直說認不出來了。（記者林翠儀攝）

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