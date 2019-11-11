12強》蘇智傑連4戰先發0安打0保送 網轟：該換了！

蘇智傑連4場先發，累積13打數0安打0保送。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣今天在12強超級循環賽首戰面對墨西哥，以0：2遭對手完封苦吞敗投，打線幾乎零發揮也讓網友群情激憤，其中連4戰先發卻一安未敲，甚至連保送都沒選到的蘇智傑更成為眾矢之的。

蘇智傑在12強4場比賽全部都是以先發身分出賽，但他僅在首戰面對波多黎各敲出一支高飛犧牲打，帶有1分打點。接下來他依舊場場先發，但在今天比賽結束後，已經累積13個打數沒有敲安，也沒有選到保送上壘，吞下1次三振，打擊率跟上壘率都是完美的0，攻擊指數當然也是0。

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對比其他外野手，主要先發的王柏融13打數3安打2保送，林哲瑄8打數2安打2保送，擔任替補的張志豪5打數也敲出1支安打，主要擔任指定打擊，能夠守外野的胡金龍10打數3安打，今年在中職守過24場外野的岳東華8打數1安打2保送，朱育賢5打數1安打，僅蘇智傑1安未敲。

王柏融累積三安已是安打最多的外野手。（特派記者林正堃攝）

目前台灣共有3人沒敲安，分別是高宇杰、王勝偉與蘇智傑，但前兩者大部分都是替補身分上場，合計僅4打數0安打，蘇智傑則是13打數0安打，卻能連4戰先發。

蘇智傑貧弱的的打擊表現讓網友不滿，希望不要再讓他以先發身分上陣。「早知道就選藍88」、「不要說安打了 連上壘都沒有耶 OPS還是完美的0」、還有網友疑惑，當初到底為什麼不選陽岱鋼，直言「陽真的強多了。」只不過也有網友表示，整體打線那麼低迷，換誰都差不多。

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