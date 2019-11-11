12強》明對南韓能頂住高壓嗎？洪總要從心態下手

台灣隊打擊不振，洪一中總教練（中）表示要再與球員研究攻擊時的心態問題。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕從預賽第3場對日本，到今天複賽首戰對墨西哥，台灣隊都出現缺少臨門一腳的狀況；對此，台灣隊總教練洪一中表示會從攻擊的心態上著手，回去和球員研究一下。

台灣隊在預賽第3場以1：8不敵日本，當時雖敲出11支安打，卻也留下11次殘壘。如今到了日本打複賽，台灣隊打線在首戰對墨西哥留下5次殘壘，因為全隊只出現3支安打。

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洪總表示，不管是日本或墨西哥，都是分組第1的球隊，「在分組能拿到第1，表示他們的投手是還滿平均，所以投手這一環是強的，要攻擊他們並不容易。」因此，洪總又說：「這兩場比賽，你要說台灣貧打也可以，要說對方投手很強也可以，我都接受。」

但不管是缺少臨門一腳、陷入貧打，或對方投手實力堅強，洪總都要和球員再研究攻擊時的心態問題，「雖然不曉得在短時間能否收到成效，但希望些許的改變能夠得到效果。」

隊長胡金龍則說，「每場壓力都很大，就算今天贏了，明天壓力還是很大，大家就把自己該做的事情做好，今天結果雖然不如意，但還是要準備下一場。」

台灣隊打擊不振，洪一中總教練（右）表示要再與球員研究攻擊時的心態問題。（特派記者倪婉君攝）

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