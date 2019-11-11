12強》日本隊不願想起的惡夢！複賽首戰澳洲牛棚將靠「他」

澳洲隊牛棚教練奧斯普林。（資料照，記者林宥辰攝）

〔體育中心／綜合報導〕在台灣與墨西哥之戰結束後，日本與澳洲之戰也將在晚間登場，雖然看似實力懸殊，不過日本隊過往在國際賽面對澳洲打得並不算順手，其中又以2004年的雅典奧運一役最為慘痛，而當時的先發投手奧斯普林（Chris Oxspring），就是澳洲隊此次的牛棚教練。

2004年雅典奧運，澳洲隊在4強遭遇日本隊，當時效力於教士隊3A的奧斯普林與「平成怪物」松坂大輔上演了一場經典投手戰，奧斯普林主投6.2局飆5K無失分，松坂總計7.2局送出13K，但因被金曼（Brendan Kingman）在6局下2出局後敲安成致命傷，最後澳洲爆冷以1：0淘汰日本明星隊殺進決賽、勇奪該屆銀牌。

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奧斯普林除美國職棒外，也曾先後打過日職與韓職，並在2016年正式退休，這次則接下澳洲國家隊牛棚教練一職，盼能將經驗傳承下去。WBSC官網日前也特別專文介紹這位曾壓制日本隊的投手，指出他今晚雖不會登板，但會待在牛棚協助總教練尼爾森（David Nilsson）做出最好的調度。

日本隊今推出「三冠王」山口俊，迎戰澳洲隊37歲右投魯吉克（Dushan Ruzic）。

澳洲總教練尼爾森。（資料照，美聯社）

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