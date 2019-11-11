12強Live》山口俊首局三上三下 澳洲 0：0 日本

第一局

1局上，澳洲隊三上三下。

賽前



〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽複賽正式展開，日本隊由日職「三冠王」山口俊掛帥，澳洲隊則推出魯吉克（Dushan Ruzic），山口俊在預賽面對委內瑞拉4局挨5安失1分，魯吉克則是此屆賽事首次亮相。目前由預賽帶入超級循環賽的戰績日本為1勝0負、澳洲則為0勝1負。

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澳洲隊先發打線：

1.Tim Kennelly 右外野

2.Andrew Campbell 左外野

3.Robbie Glendinning 二壘

4.Logan Wade 游擊手

5.Aaron Whitefield 中外野

6.Mitch Nilsson 指定打擊

7.Darryl George 三壘

8.David Sutherland 一壘

9.Allan de San Miguel 捕手

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先發：魯吉克（Dushan Ruzic）

日本先發打線：

1.丸佳浩 中外野

2.菊池涼介 二壘手

3.近藤健介 左外野

4.鈴木誠也 右外野

5.吉田正尚 指定打擊

6.淺村榮斗 一壘

7.松田宣浩 三壘

8.源田壮亮 游擊

9.小林誠司 捕手

先發：山口俊

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