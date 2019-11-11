海碩盃》李亞軒搶會內賽生涯首勝 透露晉16強關鍵改變

李亞軒力退日本好手村松千裕。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019台北海碩網球公開賽於台北小巨蛋點燃戰火，李亞軒今以7：6（9）、6：4力退日本好手村松千裕，這是她連續8年參賽的生涯首場會內賽勝利，成功躋身女單16強，她笑說：「可能相比往年，今年有在思考吧！」

李亞芯稍早廝殺3盤搶下會內賽門票，李亞軒不讓胞妹專美於前，今與村松千裕在首輪對決，兩人在首盤一路鏖戰至搶七大戰，化解一盤末點，在9平之際展現強大抗壓力，連搶兩分先馳得點。

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雙方在次盤展開破發大戰，不過李亞軒在第10局把握機會，拍下關鍵一分漂亮收尾，賽後她表示，其實自己整場比賽就是平常心面對，但比賽後段有點太過急躁，不管對誰都得保持耐心，這是之後須改善的地方。

李亞軒。（記者羅沛德攝）

對於參賽多年終於在會內賽開張，李亞軒認為，過去可能比較執著某些打法，但今年在場上不讓自己流於相同模式，而是思考如何突破，成為奪勝的最大關鍵。

看著胞妹李亞芯首次挑戰海碩盃單打，就靠摘下2連勝挺進會內賽，李亞軒自嘲：「不要有人破我紀錄都是好事！」

李亞軒過去一度連6年參加海碩盃都一勝難求，直到去年終於在會外賽突破零勝魔咒，今年再接再厲勇闖16強，對手將是斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Čepelová）。

李亞軒。（記者羅沛德攝）

村松千裕。（記者羅沛德攝）

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