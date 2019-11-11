12強》「絢麗奪目的美技！」陳俊秀今2次飛身撲接獲國外主播大讚

陳俊秀今頻頻展險撲接美技，圖為6局納瓦洛擊出一壘滾地球遭他守下。（記者林正方方土攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽複賽，台灣隊今火力不振以0：2慘遭墨西哥完封，但投手群仍展現壓制力，且守備上也有精采美技，一壘手陳俊秀今就上演了2次飛撲美技，還獲得轉播單位的國外主播高度讚賞。

此役6局下，台灣隊先發投手江少慶被敲2安外加1支高飛犧牲打失掉第2分。兩出局後，教練團在他敬遠克拉克（Matt Clark）後換上陳冠宇，在熟悉的羅德主場出賽的陳冠宇和打者納瓦洛（Efren Navarro）纏鬥至兩好三壞，此時納瓦洛擊出一壘方向滾地球，陳俊秀展現飛撲美技，化解隊友的失分危機。

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8局下，台灣隊換上王躍霖登板，他一上來就三振掉瓊斯（Jonathan Jones），接著下一棒皮尼歐（Noah Perio Jr.）一樣敲出強勁滾地球，陳俊秀再次迅速飛撲接到球，並跪在地上將球傳給補位的投手，成功將打者刺殺。這次的美技也讓國外轉播單位的主播讚不絕口，稱這是個絢麗奪目的美技，不僅沒收了一支安打，更把這個沒有空間發生失誤的傳球，處理得非常漂亮。

然而雖然守備上有貢獻，今天擔任第5棒的陳俊秀4打數沒有安打、還吞下2K。

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