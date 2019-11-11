海碩盃》葛藍喬安娜公主風亮相！史上首次3位奪「最佳造型獎」

2019台北海碩網球公開賽11日舉行選手之夜，蒂雅琴柯 （右一）、扎拉米澤（左起）、葛藍喬安娜獲頒最佳服裝獎。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕海碩盃女網賽今晚舉行選手之夜，各國好手在王朝大飯店齊聚一堂，精心打扮讓現場美不勝收，最終由18歲台英混血小將葛藍喬安娜和兩位俄羅斯女將蒂雅琴柯、扎拉米澤獲得評審青睞，史上首度三位奪得「最佳造型獎」！

葛藍喬安娜身穿深綠色禮服，展現甜美公主風，她靦腆表示，這是媽媽為她挑的，剛好自己也很喜歡綠色，也是第一次穿高跟鞋參與晚宴，「走路的時候有點不穩，鮮少穿正式服裝也很害羞。」

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2019台北海碩網球公開賽11日舉行選手之夜，葛藍喬安娜盛裝出席。（記者羅沛德攝）

李亞軒今下午才在女單搶下16強門票，隨即回飯店為今晚的晚宴準備，以一襲復古大衣，搭配過膝長靴，展現俐落性感風，她透露，這件大衣是逛街時偶然看到，一看就愛上，整身造型都是自己搭配，不過，昨晚才找到化妝師，平常很少帶妝出門的她自嘲「好像帶面具」。

李亞軒盛裝出席。（記者羅沛德攝）

徐竫雯以削肩黑白連身裙出席晚宴，值得一提的是，她配戴的耳環是張凱貞所送，希望帶著前輩的份一起努力，在今年海碩盃拚出佳績。

徐竫雯盛裝出席。（記者羅沛德攝）

至於前年奪得「最佳造型獎」的俄羅斯女將蒂雅琴柯，今年穿著粉紅色開高衩洋裝亮相，她透露，這是她最喜歡的洋裝之一，今年就曾身著此套衣服出席生日派對。

蒂雅琴柯盛裝出席。（記者羅沛德攝）

甫在WTA深圳年終賽女雙奪冠的匈牙利名將芭波絲，最大亮點為腳上的鉚釘鞋，她說：「雖因長途征戰沒太多衣服，但鞋子絕能不馬虎！」

芭波絲。（記者羅沛德攝）

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