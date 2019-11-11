足球》迷你足球錦標賽 TFA包辦雙料冠軍

台北外師足球體育學院連兩天在2019迷你足球錦標賽拿下U6及U8組冠軍。（圖片取自TFA）

〔體育中心/綜合報導〕TFA台北外師足球體育學院（TAIPEI FOOTBALL ACADEMY）連兩天在2019迷你足球錦標賽拿下U6及U8組冠軍，10日晚間在台北晶宴會館民生館舉行百人慶功宴及年度餐會，總教練艾伯特說：「所有認真學習的小朋友，都是我們的驕傲。」

TFA已經連續3年在迷你足球錦標賽拿到U6冠軍，自從2017年第一屆以來都包辦冠軍。2017年拿到首屆U6冠軍的U8，如今也長大加入U8的比賽，就拿到冠軍。

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「COACH」艾伯特說：「5年來陸陸續續讓超過1000名小朋友接觸足球，看到小朋友從足球的成長，也是一種人生的歷練。不管小朋友未來的方向在哪裡，是不是繼續踢足球，他們奮戰的精神已經刻印在他們的童年裡。就算在比賽之外，也能拿出這種精神面對人生的關卡與挑戰。」

台北晶宴會館除了贊助TFA球衣，今年10月台灣男足在台北田徑場的比賽，還買了100張門票邀請TFA學員及家長到場觀戰。10日晶宴會館又提供了場地以及美食，為這群冠軍小朋友們慶功。小朋友們在會館藉由超大銀幕一起觀看比賽影片，為表現精湛的同學們鼓勵喝采，讓場面溫馨與歡樂。

「師母」淑樺表示：「5年前艾伯特剛開始招收足球學生時，在許多質疑聲音當中，我們還幾度懷疑到底這樣做對不對。5年來TFA已經有超過1000位小朋友從TFA接觸足球。我們堅持讓小朋友要真正學習到足球的精隨，而不是只讓小朋友曬曬太陽流個汗。」

台北外師足球體育學院連兩天在2019迷你足球錦標賽拿下U6及U8組冠軍。（圖片取自TFA）

台北外師足球體育學院連兩天在2019迷你足球錦標賽拿下U6及U8組冠軍。（圖片取自TFA）

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