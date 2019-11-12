12強》貧打怎解？日本超狂戰法對手嚇傻「必須向他們致敬」

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〔體育中心／綜合報導〕國際賽貧打怎麼辦？日本隊昨靠超級小球戰術，僅靠一支一壘安打就跑回追平分，吹起反攻角色而以3：2逆轉澳洲奪勝，球員臨場反應就連監督稻葉篤紀也嚇一跳。

日本隊昨在前六局以1：2落後，只有擠出4支安打，7局下吉田正尚敲安後，稻葉馬上更換被選進日本隊代跑的超級快腿周東佑京，準備採取積極戰術，他說，「當時我心裡想著一定要回來拿下追平分。」

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周東在投手投出第五球就拔腿狂奔，成功盜上二壘，雖然攻上得點圈，下棒松田宣浩卻在1出局遭三振，輪到另一名腿哥源田壯亮上場，周東竟在2出局第3球大膽盜上三壘。

周東說，「源田的速度也很快，如果我在三壘的話，可能一個內野滾地球就能夠得分了。」未料源田在1好2壞突然擺出短棒，以突襲短打將球點向投手前滾地球，慌了手腳的澳洲投手忘記2出局，沒將球傳一壘，急著抓眼前回本壘的周東，卻被攻上追平分。

源田表示看到周東盜三壘時，就決定要用短打賭一下，「就只有那個時機了（1好2壞），比起普通打擊，（短打）說不定會有意想不到的結果。」

稻葉坦言因為兩出局，沒有對源田下達任何戰術，完全沒想到他竟然會短打，「真的是非常重要的一分。」

澳洲隊總教練尼爾森也對周東致敬，「他的速度是世界等級的，相當出色，這樣的速度會對守備造成很大的壓力，而日本在這場面用這種打法，想對他們表達敬意，在完全不能失誤的時候完美執行了戰術。」

日本隊源田壯量短打強迫取分。（特派記者林正堃攝）

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