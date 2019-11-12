羽球》今日重返世界第一！戴資穎直接穩居球后至12月中旬

戴資穎再度登上世界球后寶座。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕今天世界羽聯（BWF）更新世界排名，戴資穎再度登上世界球后寶座，即使她本週不打香港公開賽，下週積分依然不會有任何損失，好消息短期內也無人能撼動后座，小戴障礙將推至147週，並挾著世界球后之姿於12月11日出征年終總決賽。

戴資穎上週福州公開賽拿到4強的7700分，本週積分提升至9萬2675分，超越保住福州賽亞軍的日本名將奧原希望的9萬1586分，小戴生涯4度成為世界第一。

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戴資穎不打香港賽，原本下週會被扣掉去年香港賽4強積分6420分，但可改補同屬超級500、今年9月南韓公開賽4強分數，因此總積分維持在9萬2675分。

奧原從福州賽開始有保分壓力，如今先痛失球后寶座，且她是去年香港賽冠軍，本週將繼續努力保分，若無法衛冕成功將再被扣分。

世界排名第3的陳雨菲本週積分為9萬0965分，她去年香港賽首輪不敵泰國選手佐楚翁，本屆並無保分壓力，而她若能在今年香港賽封后，可以拿到9200分冠軍積分，拿掉今年馬來西亞公開賽4強的7700分，積分小漲1500分至9萬2465分，仍小輸戴資穎210分。

戴資穎確定穩居世界第一至12月年終賽開打，而她本週迎來第143週球后週數，也確定至少把這項紀錄推至147週。

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