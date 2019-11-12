12強》台灣隊慎防！ 南韓「風之孫」打率破五成、暫居大會打擊王

南韓選手李政厚暫居本屆12強賽打擊王。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強超級循環賽，台灣隊今天將強碰尚未吞敗的南韓隊，需全力搶勝。但南韓隊團隊打擊手感佳，「風之孫」李政厚打擊率高達0.539、暫居大會打擊王，金河成、金賢洙兩人的打擊率也高達三成以上，昨天開轟的強打金宰煥在這屆12強更有6分打點，台灣隊投手需慎防。

台灣隊團隊打擊率僅0.185，全隊打擊最佳是胡金龍的0.364打擊率，王威晨打擊率0.235，王柏融打擊率0.214。但全隊至今僅6分打點，得點圈打擊率僅1成20，台灣隊打線欠缺關鍵一擊。

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南韓團隊打擊率為0.262，共打進19分打點，全隊以李政厚狀況最火燙。包含預賽在內，李政厚至今共4場比賽都有敲安，昨天對美國隊之戰，他單場3安包含2支二壘安打，有1分打點。李政厚目前共13打數敲7安，有5支是二壘安打，打擊率高達0.538，暫居大會打擊王。

南韓明星游擊手金河成有著0.385的打擊率，金賢洙的打擊率為0.333。金宰煥昨天揮出本屆南韓隊首發全壘打，目前有1轟、6打點、打擊率0.250的成績。

此外，南韓隊在本屆賽事也有5次盜壘成功，金河成、朴珉宇各有2次盜壘，台灣隊也需提防對手的速度。

金河成。（法新社）

金宰煥昨天揮出南韓隊在本屆12強賽首轟。（法新社）

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